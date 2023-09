Spy x Family e McDonald's Japan: cosa conterranno i nuovi Happy Meal?

I fan si stanno ancora godendo i giocattoli a tema Pokemon Estate 2023. Eppure, stanno già per arrivare dei nuovi giocattoli, perché ora c'è un Happy Meal a tema Spy x Family (o "Happy Set", come vengono chiamati in Giappone).

Gli Happy Meals Spy x Family da 490 yen (circa 3 euro) sono stati messi in vendita il 1° settembre, preceduti dallo spot sopra citato in cui Anya, la preziosa studentessa delle elementari e sensitiva lettrice della serie, mostra con entusiasmo ciò che ne deriva. Invece di un giocattolo di plastica, riceverai adesivi e un set di fogli da colorare.

Ci sono cinque set in totale che mostrano l'intera famiglia Forger con, ovviamente, la piccola Anya, il padre adottivo/agente segreto Loid, la mamma adottiva/assassina Yor e il soffice cane/animale domestico precognitivo Bond.

Altri set includono i compagni di classe di Anya, Becky e Damian, così come il fratello minore di Yor, Yuri. Ogni set include anche il disegno principale della famiglia Forger in piedi sul marciapiede.

In realtà, questa non è la prima incursione di Spy x Family nelle partnership basate sugli hamburger. Meno di un anno fa, una filiale di Burger King a Tokyo si è rinominata Burger King Berlint, dal nome della città nell'anime in cui vivono i Forgers. Burger King ha anche preparato uno speciale hamburger Royale al burro di arachidi in onore dell'amore di Anya per gli spuntini con le arachidi.

La nota serie televisiva si sta preparando al debutto della sua seconda stagione. Nel caso ci fosse bisogno di un ripasso, o se semplicemente siete interessati a sapere di cosa tratterà senza dover necessariamente leggere il manga, ecco tutto ciò che c'è da sapere su Spy x Family 2.