Spy x Family, una meravigliosa postcard anticipa l'uscita del Volume 4

Spy x Family, il manga di Tetsuya Endo candidato ai Kodansha Manga Awards, è nuovamente tornato protagonista sui siti di informazione legati al mondo dei fumetti grazie ad una nuova, splendida postcard pubblicata per celebrare l'uscita del quarto Volume. La cartolina, visibile in calce all'articolo, ritrae la famiglia di Twilight durante un picnic.

Shueisha sta puntando molto sulla serie, ed i record infranti da Spy x Family nel corso dell'ultimo anno sembrerebbero giustificarne il motivo. Il nuovo manga di Endo, serializzato bisettimanalmente su Shonen Jump + e Jump Comics +, ha infatti abbattuto recentemente il muro dei tre milioni di copie in circolazione ed è stato candidato a quasi tutti i contest per il miglior manga del 2019.

La postcard visibile in calce mostra Twilight mentre legge un libro di grammatica per bambini, sdraiato di fianco alla sua finta moglie Yor e alla sua bambina adottiva, Anya. Completa il quadretto Bond, il cane recentemente accolto dalla famiglia dopo gli eventi raccontati nell'ultimo arco narrativo. Il Volume 4 comprenderà i capitoli dal 18 al 23, oltre ad un paio di "missioni extra". La data di uscita in Giappone è fissata per il 13 maggio 2020.

E voi cosa ne pensate? State seguendo l'opera? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne qualcosa in più invece, potete dare un'occhiata all'intervista concessa dall'editor di Spy x Family pochi mesi fa.