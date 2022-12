Spy x Family è il miglior manga del 2022: battuto anche ONE PIECE

Spy x Family conquista un altro, grande riconoscimento. La serie manga creata da Tatsuya Endo, che gode di una straordinaria popolarità anche grazie alla trasmissione dell'adattamento animato, ha vinto il premio di miglior manga dell'anno battendo la concorrenza di colossi come ONE PIECE.

Come riportato dal portale @somoskudasai, Spy x Family ha ottenuto la prima posizione nella classifica annuale dei migliori manga stilata dalla rivista giapponese Da Vinci di Kadokawa. La serie manga di Endo, con protagonisti Anya, Loid e Yor Forger, ha superato la concorrenza di opere come Golden Kamuy e Jujutsu Kaisen. D'altronde, la popolarità di Spy x Family è arrivata anche ai Mondiali di Calcio in Qatar.

Lanciata nel 1994, Da Vinci è una rivista mensile pubblicata in Giappone dall'editore Kadokawa. Dal 2001 sulla rivista viene stilata una classifica annuale che elegge il miglior manga in circolazione. Il ranking non si basa solamente sulle vendite totali, ma anche sui voti espressi da critici e sondaggi.

Il Da Vinci Book of the Year Award è uno dei premi più ambiti, nonché un grande riconoscimento di stima che accresce il valore dell'opera vincitrice. Prima di Spy x Family, vincitore della 23° edizione del premio, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba aveva fatto doppietta conquistando le edizioni 2020 e 2021. Prima ancora il Da Vinci Book of the Year Award è stato vinto da Kingdom nel 2019 e Detective Conan nel 2018. Vi ricordiamo che Spy x Family ha anche battuto Chainsaw Man come anime più visto della stagione autunnale 2022.