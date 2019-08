Spy x Family, è questo il miglior web manga del 2019?

A volte il settore cartaceo nipponico sforna delle opere destinate a stupire, ma non per i motivi che ci si aspetta. Forse la trama, forse altro, ma è innegabile che il mistero dietro un manga che diventa virale sia una cosa da prendere in calda considerazione. Dopotutto, questo è il caso di Spy x Family.

L'opera di Tatsuya Endou è una commedia particolare, che unisce tanta azione a una storia ricca di simpatia. Magari troppo simpatica, eppure con il suo primo volume è riuscito a superare persino Dragon Ball Super, un risultato che converrete con noi che non è roba da poco. Stando alla community, si pensa che la fama sia dovuta al fatto che l'opera è diventata virale in rete e che ben presto inizierà a perdere questo alone di interesse. In realtà, potrebbe essere un caso più particolare, dato che, stando alla stragrande delle informazioni, gli appassionati parlano di un progetto divertente come da tempo non si vedeva.

E vi diremo di più, al manga approdato recentemente su Weekly Shonen Jump vorremmo anche credere, anche in virtù dei successi che sta iniziando a riscuotere a livello di premi. Infatti, è stato decretato come il miglior web manga del 2019, con una giuria di esperti che ha confermato il trand come un unico nel suo genere.

La trama, neanche nuovissima tra l'altro, parla di una spia famosissima, un certo Twilight, che lavora con il governo sottobanco per migliorare la vita di ciascuno dei cittadini. Tuttavia, la sua ultima missione affidatagli pare essere più complicata del previsto, in quanto dovrà formare una famiglia temporanea!

E voi, invece, cosa ne pensate dello straordinario successo che Spy x Family sta riscuotendo in tutto il suolo giapponese? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, soprattutto se siete interessati a leggerlo anche nel nostro Paese. Chissà se qualche editore ci abbia già buttato un occhio circa un probabile e possibile annuncio, magari in prossimità del Lucca Comics.