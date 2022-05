Spy x Family: la mimica facciale di Anya conquista il favore del web

L'adattamento anime di Spy x Family è riuscito a superare anche le più rosee aspettative. La cura riposta dalla produzione a due tra WIT Studio e CloverWorks ha enfatizzato l'opera di Tatsuya Endo. In particolare, i fan hanno apprezzato le divertentissime mimiche facciali di Anya.

Con il recente debutto della serie animata, non ci sono più freni per le vendite di Spy x Family. Ma mentre il manga fa strage di record, è proprio l'anime che fa maggiormente parlare di se. Con i suoi disegni, Tatsuya Endo ci ha fatto innamorare delle espressioni adottate da Anya. L'adattamento, trasmesso in simulcast su Crunchyroll, è però riuscito a rendere le buffe facce della bimba ancora più irriverenti.

Il pianto di Anya ha commosso i fan di Spy x Family, ormai innamorati della bambina telepate. In queste prime cinque puntate, la piccola Forger ha entusiasmato il pubblico per la sua dolcezza, ma anche per la sua iconica mimica facciale.

In calce all'articolo, trovate alcune delle sue espressioni più buffe, ma è nel corso della prossima puntata che Anya sorprenderà tutti. Come vedete dall'immagine allegata, una Anya sorniona sta per colpire nel corso della sesta puntata. In realtà, questa attesa espressione, ha già fatto il suo debutto nella ending della serie anime.