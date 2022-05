Spy x Family, la mitica faccia meme di Anya è stata animata: tutte le immagini da Heh

Sei episodi all'attivo e Spy x Family ha già attirato tante attenzioni. La maggior parte sono positive, con tanto affetto e amore per i personaggi principali della serie. Altre volte ci sono state delle problematiche tra il pubblico, che ha reso note le critiche a Spy x Family. Però lo show continua senza alcun problema.

Con Spy x Family 1x06, ormai è ufficiale l'ingresso di Anya nella Eden, la scuola privata d'altissimo profilo dove sono iscritti i figli dei membri più influenti della società, tra cui quelli del bersaglio di Loid Forger. Anya avrà un grande ruolo in tutto questo, fin troppo grande per una bambina, ma con lei che ha già letto i pensieri del genitore tramite la sua abilità, qualcosa potrebbe andare per il verso giusto.

Anya però rimane una bambina, anche molto espressiva. Già dai primi episodi si è potuta notare una gran varietà di facce diverse che la hanno resa famosa, tanto che Shonen Jump+ ha dedicato un sondaggio di popolarità solo a quelle. Con l'episodio 6, nell'anime, arriva la tanto attesa faccia Heh di Anya in Spy x Family, che è stata prontamente screenshottata in più occasioni da tutti i fan, che poi ne hanno approfittato per creare diversi post su Twitter.