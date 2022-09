Spy x Family: per quale motivo Anya è così tanto amata dalla community?

A decretare l’incredibile successo dell’adattamento anime di Spy x Family, che ha primeggiato nelle classifiche dei più visti della primavera, è stata Anya Forger. La piccola telepate è riuscita a lasciare un segno indelebile nel cuore dei fan, diventando lo spettacolo stesso. Ma perché esattamente è così amata?

A una prima impressiona, Anya è la tipica bambina la cui caratterizzazione è ideata appositamente per colpire gli spettatori con la sua estrema, esagerata dolcezza. In realtà, così non è e ciò viene dimostrato sin dal primissimo episodio dell’anime di WIT Studio e CloverWorks.

Anya non è solamente la parte più divertente e kawaii di Spy x Family, ma anche quella più emozionante. All’alba della serie, scopriamo il suo passato oscuro: la bambina, che possiede poteri telepatici, è frutto di esperimenti da parte di un’organizzazione misteriosa. Fuggita dopo aver passato l’infanzia come una cavia da laboratorio, è stata adottata da una famiglia all’altra, fin quando non ha conosciuto il suo attuale padre, Twilight. Se ancora non conoscete Anya, a ottobre potrete recuperare Spy x Family in italiano su Crunchyroll.

Il fascino di Anya risiede principalmente nel suo modo di fare di parlare, estremamente carino e ingenuo. Tuttavia, ciò che maggiormente affascina di lei è che rappresenta esattamente le bambine della sua età. Anya dimostra grande sicurezza di sé, ma al tempo stesso balbetta parlando di cose più serie. Inoltre, le sue facce meme sono indimenticabili. Ecco tutte le facce meme di Anya in un cosplay di Spy x Family. Ultimo fattore, ma non meno importante, Anya è l’unica a conoscere la verità su tutti gli altri personaggi della serie.