Spy x Family, per quale motivo la serie è così popolare?

Spy x Family è diventato in pochi anni un successo internazionale, ma qual è il motivo per cui questa serie è piaciuta ad un pubblico così vasto? Uno dei motivi è senza dubbio che, nonostante l’ambientazione degli anni ’60, l'opera di Tatsuya Endo tocca molte questioni moderne.

Le vite private di Loid e Yor vengono totalmente eclissate per lasciare spazio al loro lavoro da spia e sicaria. Nessuno dei due si distacca dal loro impiego e questo li costringe ad avere due personalità diametralmente opposte e totalmente separate. Il padre di famiglia Loid e la spia Twilight non hanno nulla in comune e lo stesso vale per l'impiegata e casalinga Yor e l'assassina Thorn Princess. Anche se quest'aspetto in Spy x Family viene portato all'estremo, moltissime persone potrebbero ritrovarsi. Spy x Family dovrebbe focalizzarsi sull'amicizia di Loid e Yor.

Allo stesso modo, la solare Anya, dotata di poteri psichici che le permettono di leggere nella mente altrui, deve far fronte a qualcosa molto più grande di lei. Nella scuola in cui è stata costretta ad iscriversi, la Eden Academy, tutti i suoi studenti sono bambini prodigio provenienti da famiglie benestanti. Di conseguenza, la bambina è costretta ad adattarsi rapidamente ai loro standard, il che la mette a dura prova emotivamente. Spy x Family potrebbe rivelare il triste passato di Anya.



Anya ha un'enorme difficoltà nel trovare il proprio posto nel mondo. Una sfida ardua per chiunque, specialmente quando ci si sente diversi: moltissimi spettatori potranno ritrovarsi in questo. Allo stesso modo, anche Loid e Yor non hanno una casa o relazioni stabili. Per fortuna, anche se non sono una famiglia biologica, i Forger possono fare affidamento l'uno sull'altro.