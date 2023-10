Spy x Family non valorizza Yor Forger? Ecco i problemi che dovrebbe risolvere

Yor ricopre un ruolo chiave in Spy x Family e non è solo una finta moglie eccezionale per Loid Forger, ma è anche una sicaria pericolosa, una madre eccellente e un'amica solidale. Tuttavia, sembra che la serie, creata originariamente da Tatsuya Endo, debba ancora darle un ruolo preciso.

Yor Briar è sicuramente un personaggio originale e adorabile: questa ragazza ha dovuto intraprendere una carriera come assassina su commissione per poter prendersi cura di se stessa e di suo fratello minore Yuri Briar. Tuttavia, questo lavoro non l'ha affatto corrotta ed è rimasta una persona da un cuore d'oro.

Quando la spia Twilight si è alleata con Yor per poter mettere su la sua famiglia fittizia, la giovane donna si è rivelata una risorsa importante per la famiglia Forger. Purtroppo, vista l'attenzione di Spy x Family verso Loid e Anya, Yor sembra non avere nessuno scopo preciso nella storia.

Anche se l'episodio 26, che corrisponde al primo episodio della seconda stagione di Spy x Family, è stato in parte incentrato sulla nostra amata sicaria, non ha inserito nulla di rilevante circa la trama principale della serie. In effetti, questa puntata è solo a scopo riempitivo ed è servito al pubblico per reintrodurre al meglio la famiglia Forger utilizzando un espediente esilarante.

Per adesso, Yor deve ancora avere il suo ruolo chiave nella vicenda, nonostante sia un personaggio di tutto rispetto. Questa donna ha una grande influenza su Anya e Loid: la prima la vede come una mentore e una madre compassionevole, mentre il secondo sa che può fare affidamento su di lei.

Spy x Family ha tutto il tempo per dimostrare tutto il grande potenziale di Yor. Ad esempio, molti fan sarebbero curiosi di conoscere di più circa l'organizzazione di cui fa parte, o sapere di più sui suoi piani di vita.