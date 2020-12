Spy x Family: numeri da capogiro per il manga, 8 milioni di copie in circolazione

Spy x Family continua a macinare record senza sosta. Neanche due mesi esatti fa, infatti, il manga aveva raggiunto le 6 milioni di copie stampate e appena qualche settimana più tardi la situazione si è nuovamente stravolta. Ad oggi, infatti, i numeri riscossi dal gioiellino di Tatsuya Endo parlano di un vero e proprio fenomeno.

Spy x Family ha ancora tanto da raccontare. Da una parte l'autore non vuole infatti rinunciare troppo presto al successo del manga, dall'altra, invece, Shueisha non può permettersi di lasciarsi scappare uno dei titoli dell'editore attualmente più popolari sul mercato. La grande crescita dei ricavi rispondono infatti alle vendite del manga, in costante aumento da diversi mesi a questa parte. Nel momento in cui vi scriviamo Spy x Family ha superato le 8 milioni di copie in circolazione a fronte di 5 volumi usciti finora. Numero destinato a lievitare già prima della fine del 2020 quando il prossimo 28 dicembre debutterà in Giappone l'attesissimo volume 6.

A dettare maggior stupore, inoltre, è che il manga sta crescendo senza l'ausilio di un adattamento animato, trasposizioni che tendono a incrementare notevolmente i numeri delle serie originali a cui sono ispirate. Ad ogni modo, un anime sembra già in cantiere per Spy x Family poiché già da qualche settimana è stato individuato il dominio per un presunto adattamento televisivo.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'incredibile successo dell'opera? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.