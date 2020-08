Spy x Family: numeri da capogiro, il manga si avvicina a quota 6 milioni

Spy x Family sta entrando a gamba tesa nell'Olimpo dell'editoria nipponica, la meta entro cui circolano capisaldi dell'industria del calibro di ONE PIECE, L'Attacco dei Giganti e il recente fenomeno Demon Slayer. Ma cosa lega l'opera di Tatsuya Endo ad alcuni dei titoli più famosi al mondo?

Nella giornata odierna è previsto un annuncio nei riguardi di Spy x Family, un "progetto top secret" che i fan ancora attendono di scoprire. Per chi non lo sapesse, infatti, sin dal suo debutto il manga di Endo-senei è diventato virale, un beniamino del pubblico che ha iniziato a macinare vendite da capogiro come pochi titoli prima ad ora. Nelle scorse ore, inoltre, il sito ufficiale ha confermato che la serie ha oltrepassato la soglia di 5 milioni e mezzo di copie vendute a fronte di soli 4 volumi usciti sinora. Ben più di un milione di tankobon in circolazione per ciascun numero, cifre da capogiro che vantano solo pochi manga.

Come se ciò non bastasse, il prossimo 4 settembre debutterà anche nelle fumetterie nipponiche anche il quinto volume che andrà ulteriormente a incrementare la popolarità del franchise. L'unica cosa che manga al progetto per diventare un vero e proprio fenomeno è la presenza di un adattamento anime che, alla luce dei fatti, non tarderà poi molto ad arrivare.

