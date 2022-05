Spy x Family: l'obiettivo di Anya nella preview del settimo episodio

L'adattamento anime di Spy x Family è ormai arrivato alla metà del suo primo cour. La Fase 1 dell'Operazione Strix è stata completata con successo, ma per la famiglia Forger è cominciata una nuova sfida, forse ancora più difficile della precedente. Ecco la video anteprima della settima puntata.

Dopo aver miracolosamente convinto gli housemaster della Eden College, Anya è stata ammessa nel prestigioso istituto. Per la piccola Forger, questo significa l'inizio di una nuova avventura.

In Spy x Family 1x06 a Twilight vengono spiegati i dettagli per la seconda fase dell'Operazione Strix. Papà Loid deve fare di tutto affinché Anya riceva buoni voti a scuola, cosicché la bimba riceva delle Stellae, necessarie per accedere negli Imperial Scholer. Solamente questi eccelsi studenti e le loro famiglie possono prendere parte alle riunioni d'elite a cui partecipa anche Donovan Desmond, il vero obiettivo di Twilight.

Loid è ben conscio di quanto Anya sia poco affine allo studio e già programma un piano B. Tuttavia, questo fallisce miseramente nel corso del primo giorno di scuola. Anya avrebbe dovuto fare amicizia con Damian Desmond, ma poco dopo il loro incontro questi riceve un pugno in faccia dalla bambina telepate. Ecco la faccia da Heh di Anya in Spy x Family.

Nell'anteprima della settima puntata, Loid spingerà Anya a chiedere scusa. Tuttavia, i suoi tentativi sembrano essere vani. Il prossimo episodio, intitolato "Mission 7 - Target: The Second Son", andrà in onda sabato 21 maggio in simulcast su Crunchyroll.