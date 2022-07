Spy x Family: l'opening dell'anime è la più cantanta ai karaoke giapponesi

La serie anime di Spy x Family continua a far segnare record su record. Dopo quello recentissimo sui social, l'adattamento della spy comedy, co-prodotto da WIT Studio e CloverWorks, domina anche nel settore musicale: il tema di apertura "Mixed Nuts" è primo nelle classifiche di riproduzione dei karaoke giapponesi.

La stagione primaverile 2022 è stata segnata dal debutto di Spy x Family, che nel giro di soli tre mesi e dodici puntate trasmesse, ha conquistato il favore pubblico e critica. In attesa del ritorno della spy comedy, attualmente in pausa, ecco il più recente record ottenuto.

Un sondaggio condotto dalla compagnia giapponese di karaoke Daiichikosho, ha evidenziato come la canzone a tema anime più riprodotta sul suo servizio di karaoke-on-demand, DAM (Daiichikosho Amusement Multimedia), nel periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2022, è "Mixed Nuts", la sigla di apertura di Spy x Family. Mentre la produzione si gode il successo dell'opera, i fan attendono il ritorno di Spy x Family con il secondo cour dell'anime.



DAM ha distribuito un totale di 108 sigle anime, tratte dalle 55 serie trasmesse nella primavera, e l'opening di Spy x Family è stata la più cantata dai fan. Eseguita dal gruppo rock Official Hige Dandism, "Mixed Nuts" ha sbaragliato la concorrenza di "Comedy", la ending di Spy x Family, e di "Chikichiki Banban", la opening di Ya Boy Kongming!. A completare la top cinque, troviamo poi la ending di Ya Boy Kongming, "Kibun Jojo", e la opening di Kaguya-sama: Love is War -Ultra Romantic-., "GIRI GIRI".