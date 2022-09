Spy x Family: la nuova opening nel trailer del secondo cour dell'anime

Spy x Family è stato l’anime che ha dominato le classifiche del palinsesto primaverile dell’anno e che maggiormente ha intrattenuto gli spettatori. Dopo una piccola pausa, Anya, Loid e Yor sono pronti a riprendere la loro importantissima missione segreta.

Co-prodotto da CloverWorks e WIT Studio, e ispirato all’omonimo manga di Tatsuya Endo, Spy x Family ha ottenuto un successo senza pari. A brevissimo l’adattamento anime potrà riprendere con la trasmissione del secondo cour.

Nel trailer di Spy x Family parte 2 abbiamo ritrovato i componenti della famiglia Forger, ognuno dei quali nasconde un mistero. Loid è in realtà la spia Twilight, Yor è la spietata sicaria Thorn Princess e la piccola Anya è una telepate. Se nella prima parte abbiamo conosciuto il trio di protagonisti, in questa seconda parte l’Operazione Stryx prenderà una svolta. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere su Spy x Family parte 2.

Spy x Family riprenderà dal 1° ottobre, in simulcast streaming su Crunchyroll. In questo secondo cour dell’adattamento debutteranno nuove sigle di apertura e chiusura. Mentre l’ending è ancora un mistero, un recente teaser trailer ha mostrato l’opening di metà stagione. Il tema di apertura “Souvenir” è interpretato da BUMP OF CHICKEN. Potete pregustare l’anteprima di questo brano nel filmato presente nella parte alta dell’articolo.