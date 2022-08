Spy x Family, l'Operazione Strix è in grave pericolo: Twilight è vicino al fallimento?

In attesa dell'annuncio del secondo cour dell'adattamento anime di Spy x Family, il capitolo 67-1 della serie manga di Tatsuya Endo imbandisce il peggiore degli scenari per Loid Forger. L'Operazione Strix è a un solo passo dal fallimento.

La nuova amicizia di Yor aveva portato Loid a elaborare un piano C per la sua missione segreta in Spy x Family. Tuttavia, il cliffhanger della Mission 67, Parte Uno pare mandare tutto in frantumi. La vera identità di Twilight è in grave pericolo.

Per reggere la sua copertura, Loid svolge la mansione di psichiatra presso un ospedale della città di Berlint. La sua popolarità nel luogo di lavoro ha però suscitato le gelosie del direttore Gerald Gorey, che prima della venuta di Loid godeva di tutte le attenzioni dei colleghi.

Dopo numerosi dispetti attuati sul luogo di lavoro, il dottor Gorey oltrepassa il limite. Invidioso per le attenzioni che Fiona, nome sotto copertura della spia Nightfall, rivolge a Loid, l'uomo compie un atto gravissimo: alza la cornetta per avvisare il servizio di sicurezza statale che c'è una spia tra lo staff del suo ospedale.

Gorey sta ovviamente attestando il falso, dal momento che non ha idea della seconda identità di Loid, ma questa sua avventata chiamata potrebbe compromettere definitivamente l'Operazione Strix. Sarà Yuri Briar, fratello di Yor, a intervenire per indagare sulle accuse mosse a Loid?