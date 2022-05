Spy x Family: il lato oscuro di Yor fa impazzire il pubblico

Il matrimonio tra Loid e Yor è stato di convenienza per entrambe le parti. Se il primo ha potuto proseguire l’Operazione Strix, la seconda è riuscita a mantenere la sua copertura. Tuttavia, nel quinto episodio di Spy x Family emergono i primi aspetti oscuri e segreti di questo sposalizio.

Loid è in realtà la spia Twilight, mentre Yor è l’assassina Thorn Princess. Nessuno dei due, conosce la reale identità dell’altro. Nel corso dell’ultimo appuntamento dell’adattamento anime, però, Yor mostra un lato completamente inedito di sé. E no, non parliamo dell’erotica statuetta di Spy x Family a lei dedicata.

Finora, Loid aveva conosciuto una donna gentile e timida, nonché una mamma amorevole nei confronti della piccola Anya. L’agente Twilight, ora sa che, per nessuna ragione al mondo, deve mai sfidare sua moglie.

Per festeggiare l’ammissione di Anya alla Eden, Frankie porta un alcolico a casa Forger. Nessuno dei presenti è consapevole del fatto che Yor non tolleri in alcun modo l’alcool. Dopo pochi sorsi, infatti, la Thorn Princess è ubriaca fradicia, e perde completamente il senno.

Questa versione completamente inedita di Yor ha fatto impazzire il fandom, che sul web ha chiesto di poterla rivedere nuovamente in questo stato. In particolare, i fan hanno amato il modo in cui Yor ha sfidato suo marito Loid. Eccovi alcuni commenti dell’utenza.