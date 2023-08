Spy x Family parla messicano: Anya Forger diventa Anita Flores in una buffa storia fanmade

In attesa del ritorno dell'anime, di cui al momento sono in sviluppo ben due progetti paralleli, l'estate di Spy x Family è segnata da collaborazioni da sogno. Poche settimane fa l'autore Tatsuya Endo ha portato Anya nel mondo di Street Fighter, ma se invece la piccola Forger diventasse messicana?

Il successo della spy comedy pubblicata da Shueisha è pazzesco. Spy x Family ha colpito anche il mondo del calcio, ma presto la popolarità dell'opera crescerà a dismisura. Entro la fine dell'anno sono infatti in arrivo il primo film di Spy x Family, Code: WHITE che avrà una storia completamente originale, e la seconda stagione dell'adattamento firmato dalla collaborazione tra WIT Studio e CloverWorks.

In attesa di novità ufficiali in merito, nelle ultime ore Spy x Family ha cominciato a parlare messicano. L'utente Twitter @Ai_VorgenMorena ha dato vita a una curiosa storia fanmade, impreziosita da buffi disegni, che porta i Forger nel Paese americano.

In questo Spy x Family messicano non esiste più Anya Forger, sostituita dalla lontana cugina Anita Flores. La ragazzina, identica nel design a eccezione della carnagione più scura, è una "studentessa pronta ad affrontare le sfide di una scuola del terzo mondo in Messico". La storia viene arricchita da una seconda immagine. "Anita Flores ha bisogno di soldi perché non ne ha abbastanza per la sua quesadilla". L'ultima fanart presenta al pubblico la parente messicana di Yor Forger, Yara Forger. La Thorn Princess in carnagione scura è ancora più letale che mai.