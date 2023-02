Spy x Family in pausa: quando torna la spy comedy di Tatsuya Endo?

Il capitolo 75 di Spy x Family ha chiuso un importante arco narrativo che ha avvicinato Anya Forger al suo obiettivo. La bambina è riuscita a ottenere la sua seconda Stellae, risorsa che si rivelerà fondamentale per entrare nella elité degli Imperial Schooler della Eden Academy. Per i lettori arrivano però brutte notizie.

Grazie al suo coraggio e alla sua ingenuità, Anya ha giocato un ruolo decisivo per sventare il rapimento degli studenti della Eden da parte di un gruppo di estremisti. La piccolina di casa Forger, insieme ad altri suoi compagni, è stata ricompensata con una Stellae.

I problemi per Anya però non tardano ad arrivare. In Spy x Family 75 Anya si accorge della personalità distorta della mamma di Damian Desmond. Melinda Desmond, che in precedenza fece amicizia con Yor Forger, sembra avere una psiche disturbata, ma in che modo si risolverà la questione?

Per scoprire ciò che succederà i lettori dovranno attendere un paio di settimane. Con la fine della suddetta saga, Spy x Family è infatti entrato in una lunga pausa. I motivi di tale interruzione non sono ancora noti, ma si dovrebbe trattare di una pausa in via precuazionale per permettere a Tatsuya Endo di riposarsi e concentrarsi sulla prossima saga. Spy x Family capitolo 76 arriverà il 5 marzo su MangaPlus.