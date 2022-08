Spy x Family perde il trono: Kingdom gli succede in testa alle classifiche

Dopo mesi e mesi di dominio incontrastato anche Spy x Family deve arrendersi al tempo. La serie prodotta da WIT Studio e CloverWorks, e ispirata all'omonimo manga di Tatsuya Endo, perde la testa delle classifiche in favore di Kingdom!

Per diverso tempo dal suo debutto, Spy x Family ha dominato le classifiche giapponesi conquistando il cuore di milioni di spettatori. In patria, per ben 14 settimane consecutive è stata la serie più vista sui servizi streaming nazionali. Tuttavia, anche la famiglia Forger si è infine dovuta arrendere.

Stando ai dati rilevati nel corso di quest'ultimo mese, la classifica ha infatti subito un grande scossone. L'adattamento della spy comedy di Endo è scesa al terzo posto, per lasciare piede libero all'immancabile ONE PIECE in seconda piazza. La prima posizione della classifica degli anime più visti sui servizi streaming giapponesi è occupata da Kingdom Stagione 4. Per un assaggio dell'opera, ecco la battaglia di Kingdom 4 nella preview del primo episodio.

Nella Top 10, in rigoroso ordine di arrivo dal quarto al decimo, troviamo anche Detective Conan, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 2, Belle, Ao Ashi, Made in Abyss, Overlord e Uncle from Antoher World.

Per quanto riguarda gli anime più visti dagli adolescenti giapponesi, nei primi tre posti della classifica ci sono ONE PIECE, Lycoris Recoil e The Quintessential Quintuplets. Per Spy x Family e Kingdom solo il quinto e sesto posto.