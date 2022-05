Spy x Family: quel personaggio si è già aggiudicato il titolo di più odiato dell'anno

L'adattamento anime di Spy x Family continua a riscontrare il favore del pubblico, che ormai "venera" la famiglia Forger e attende con ansia l'uscita di nuove puntate. Persino i side characters dell'opera di Tatsuya Endo, fanno parlare di sé. A maggio 2022, abbiamo già il personaggio più odiato dell'anno.

In Spy x Family 1x04 i Forger affrontano una prova d'alta eleganza. Il giorno per cui Loid stava preparando Yor e Anya è arrivato e il trio deve recarsi all'Eden College per affrontare il colloquio che decide le sorti dell'Operazione Strix.

Quando arrivano nel cortile dell'istituto, Loid si sente osservato. Tutti i canditati, vengono osservati nell'ombra dagli insegnanti della scuola. Dopo varie prove superate con successo, i Forgers giungono dinanzi ai tre housemaster della Eden. Uno di questi, però, è particolarmente avverso nei loro confronti. A proposito, sapevate che nei character design originali di Spy x Family i Forger dovevano essere diversi?

L'housemaster del secondo dormitorio si è infatti da poco divorziato, e vede di malocchio la "novella" famiglia Forger. Dopo aver attaccato in prima persona Yor, accusandola di non saper cucinare e dunque non essere una brava moglie e madre, e persino Anya, la quale scoppia in lacrime ricordando la sua mamma biologica, scatena l'ira di Loid, che per poco non si scorda della missione. Quando i Forger vanno via sdegnati, l'housemaster riceve un diretto sul volto dal suo "elegante" collega.

La quarta puntata di Spy x Family, secondo l'opinione di diversi utenti, ci ha regalato già il personaggio anime più odiato del 2022. E voi, siete d'accordo oppure ritenete che ci siano personaggi ben peggiori?