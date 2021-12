Spy x Family, una piccola Anya insieme a degli strani genitori in una visual natalizia

Una delle più attese nuove serie anime in arrivo il prossimo anno è Spy x Family, la serie shonen che vede una spia riunire una strana famiglia per portare a termine una missione, tra cui un'assassina di fama mondiale e una potentissima sensitiva.

Con l'imminente adattamento anime prodotto da Studio Wit e CloverWorks, il franchise ha rilasciato una nuova key visual per entusiasmare i fan del manga e celebrare le vacanze con stile. La key visual ufficiale di Spy x Family vede Twilight e Yor, i due finti genitori, nei panni di due pupazzi di neve e una tenera Anya entusiasta tra i due.

L'adattamento anime arriverà sul piccolo schermo nell'aprile del 2022. Potete vedere l'ultimo trailer di Spy x Family qui. Se non avete familiarità con la storia di Spy x Family, ecco di seguito la sinossi ufficiale di Crunchyroll:

"Ognuno ha una parte di sé che non può mostrare a nessun altro. In un'epoca in cui tutte le nazioni del mondo erano coinvolte in una feroce guerra di informazioni che si svolgeva a porte chiuse, Ostania e Westalis erano in uno stato di guerra fredda l'una contro l'altra da decenni.

"La Divisione Orientale dei Servizi Segreti di Westalis (WISE) invia la sua spia più talentuosa, 'Twilight', in una missione top-secret per indagare sui movimenti di Donovan Desmond, il presidente del Partito di Unità Nazionale di Ostania, che minaccia gli sforzi di pace tra le due nazioni.

"Questa missione è conosciuta come "Operazione Strix". Consiste nel mettere insieme una famiglia in una settimana per infiltrarsi nei raduni sociali organizzati dalla scuola d'élite che il figlio di Desmond frequenta'. 'Twilight' assume l'identità dello psichiatra Loid Forger e inizia a cercare i membri della sua futura finta famiglia.

"Ma Anya, la figlia che adotta, si rivela avere la capacità di leggere nella mente delle persone, mentre sua moglie, Yor, è un'assassina! Poiché è nell'interesse di ognuno di loro tenere nascosti questi fatti, iniziano a vivere insieme nascondendo l'uno all'altro le loro vere identità. La pace nel mondo è ora nelle mani di questa nuova famiglia che si imbarca in un'avventura piena di sorprese".

Qual è stato il vostro anime preferito di quest'anno? Pensate che Spy x Family sia destinata a diventare la più grande nuova serie anime del 2022? Sentitevi liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto.