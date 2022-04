Spy x Family, è polemica per l'anime: Anya oggetto di sessualizzazione?

Dopo una sola puntata trasmessa, Spy x Family si è già confermato come la serie regina della primavera. Poco è bastato all’esperto Twilight e alla dolce Anya per conquistare il pubblico. Tuttavia, il mondo è bello è perché vario. La serie anime è finita al centro del ciclone: alcuni utenti hanno lanciato pesanti accuse.

La premiere di Spy x Family è stata da record. La community ha accolto con entusiasmo l’anime, che è tra i più chiacchierati dell’intera rete. Una fetta del fandom, però, ha acceso una polemica.

Nel primissimo episodio, gli spettatori hanno conosciuto Twilight, la migliore spia al mondo impegnata nell’Operazione Strix. Questa missione, richiede però la presenza di una famiglia. Assumendo l’identità di Loid Forger, Twilight mette su famiglia adottando la dolce Anya, che però è in realtà una telepate.

Anya di Spy x Family ha rubato il titolo di “best anime girl” a Marin Kitagawa. Tuttavia, è proprio la piccola Forger a essere finita nel centro del ciclone. A dare vita a questa polemica è il TikToker @antarcticite1, il quale ha pubblicato una clip in cui afferma che l’anime ha sessualizzato la figura di una bambina.

Questa pare una critica priva di alcun fondamento, lanciata solamente con il pretesto di fare scandalo. Tuttavia, il TikTok ha riscosso parecchio successo. La clip conta un milione e mezzo di visualizzazioni, 17 mila commenti e quasi cento mila like. Sono proprio questi numerosi apprezzamenti a preoccupare. Internet è un posto libero, in cui tutti hanno diritto di esprimere i propri pensieri, ma così non sarà forse un po’ troppo?