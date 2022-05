Spy x Family, ecco il poster celebrativo dell'episodio 1x08

Tra gli anime di questa stagione primaverile 2022 Spy x Family è uno shonen atipico che dovreste assolutamente guardare. La storia della famiglia Forger riesce ad essere divertentissima e piena d'azione, mantenendo un ritmo incalzante in ogni puntata. I tre personaggi principali sono veramente adorati dai fan, soprattutto la piccola Anya.

In Spy x Family 1x08, disponibile su Crunchyroll, abbiamo fatto la conoscenza di Yuri Briar, fratello di Yor. Membro della Polizia Segreta di Ostania, l'uomo dimostra da subito di provare un morboso attaccamento alla sorella, e fa quindi di tutto per trovare modo di odiare il suo presunto marito Twilight.

Come è consuetudine, per l'esordio dell'episodio 1x08 la pagina Twitter ufficiale dell'anime di Spy x Family ha pubblicato un poster celebrativo. Nell'immagine possiamo vedere Yuri Briar nella sua uniforme della Polizia Segreta di Ostania, con un mazzo di fiori in mano. Nell'ultima puntata di Spy x Family, Yuri si è presentato alla stessa maniera alla porta di casa Forger, vestito però in modo informale e con un mazzo di rose in mano.

La piccola Anya non è stata al centro di Spy x Family 1x08, e probabilmente tornerà protagonista nel prossimo episodio della serie. Riuscirà a diventare amica del giovane Damian Desmond, compagno di classe che per lei prova sentimenti alquanto contrastanti?