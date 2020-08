Spy x Family: un 'progetto top secret' sarà annunciato a breve, arriva l'anime?

Spy x Family è tra i titoli più ambiziosi della nuova generazione di Weekly Shonen Jump, già forte di diversi milioni di copie vendute alle spalle e una popolarità simile a un altro dei clamorosi successi della rivista, Assassination Classroom. Il tutto, inoltre, coronato solo dagli sforzi del suo autore e senza l'appealing di una serie televisiva.

La scalata di Tatsuya Endo è destinata a far parlare di sé non soltanto per una mera questione di numeri, in quanto il manga ha iniziato a essere paragonato a titoli del calibro di Bleach e Naruto, ma anche per via del fenomeno che ha sconvolto il web. Sin dal suo debutto, il fumetto è immediatamente diventato virale in rete attraversando una campagna promozionale innalzata per lo più dalla community di internet. L'unica cosa che manca all'opera per ingranare la quinta e correre spedita verso numeri ancora più ambiziosi è una trasposizione animata.

E forse l'attesa non sarà neanche poi così pesante in quanto in concomitanza con l'uscita del volume 5 del manga è stato mostrato un comunicato che preannuncia un "progetto top secret" che sarà svelato il prossimo 25 agosto. Non è stato chiarito che tipo di formato riguardi l'annuncio, ma non ci resta che attendere una settimana per conoscere il futuro della serie.

E voi, invece, credete che sia giunto il momento per un adattamento anime di Spy x Family o è ancora troppo presto? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto.