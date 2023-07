Spy x Family: qual è il motivo del successo di Anya? Parla lo Studio WIT

Spy x Family è riuscito dalla sua prima uscita ad attrarre tutto il pubblico a casa con una grandissima facilità. Nonostante la trama accattivante e i personaggi ben trattati, il merito sembrerebbe essere grazie soprattutto alla piccola Anya.

Di recente, il team di ComicBook ha avuto l'opportunità di parlare con l'amministratore delegato della casa d'animazione Wit Studio, George Wada, della popolare serie anime e del motivo per cui uno dei suoi membri è diventato un gigante dell'anime.

I veri protagonisti della serie sono la spia Twilight e sua "moglie" sicario Yor, eppure il vero personaggio principale che regna su Spy x Family è la bimba telepatica Anya. Dato l'enorme successo, non stupisce la conferma di una seconda stagione e l'arrivo di un film natalizio Spy x Family Code: White per la fine del 2023, in concomitanza all'inizio delle festività invernali.

George Wada ha avuto una lunga carriera nel mondo degli anime, fino a diventare amministratore delegato della Wit. Oltre a collaborare con CloverWorks per Spy x Family, lo studio si è fatto un nome lavorando a franchise leggendari come Attack on Titan, Vinland Saga, Seraph of The End e molti altri.

Sottolineando il fatto che molti visitatori dell'Anime Expo indossavano il cosplay di Anya, Wada ha spiegato il successo dei Forger: "È fantastica. È fantastica ma può essere ammirata. Ha una faccia buffa. Ma si impegna così tanto in ogni cosa. Credo che il motivo per cui la gente la ama è che si impegna. Risuona".

Sembra che Wada e il suo team resterà per diverso tempo sulla famiglia Forger e chissà se non usciranno molte più stagioni in futuro! Wada ha anche rivelato la sua difficoltà nell'animare una serie come Spy x Family, troppo lontana dai loro canoni iniziali.