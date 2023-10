Spy x Family, quando finirà il manga di Tatsuya Endo?

Con l'avvento del palinsesto anime autunnale 2023, Crunchyroll è tornato a trasmettere Spy x Family, uno degli anime più popolari dello scorso anno. La serie animata targata WIT Studio e CloverWorks prosegue le avventure della famiglia Forger con una seconda, entusiasmante stagione. Ma per quanto riguarda la situazione del manga, invece?

La Stagione 2 di Spy x Family non durerà molto. L'adattamento animato è infatti troppo vicino al manga, la cui serializzazione procede a rilento. Ma per quale motivo? Il manga di Spy x Family è vicino alla fine? Analizziamo la situazione della spy comedy del maestro Tatsuya Endo.

La pubblicazione di Spy x Family comincia nel marzo 2019 su Shonen Jump +. Dopo quattro anni, il manga conta soli 88 capitoli pubblicati, di cui l'ultimo arrivato dopo una pausa di ben oltre un mese. Ma per quale motivo l'artista se la prende così con comodo?

Spy x Family non è una serie settimanale, come ad esempio lo sono My Hero Academia o ONE PIECE. La serializzazione dovrebbe essere bisettimanale, ma spesso Endo-sensei si prende anche qualche giorno ulteriore.

L'uscita del capitolo 89 di Spy x Family è programmata per il 29 ottobre 2023, anche se la narrazione non sembra ancora pronta fare grossi passi in avanti. Nell'88° capitolo di Spy x Family Anya e Damian sembravano essersi avvicinati in modo netto, salvo poi fare passi all'indietro nelle ultime pagine.

Anche per quanto riguarda l'Operazione Strix che impegna l'agente segreto Twilight non si hanno novità concrete. Loid è riuscito a incontrare Donovan Desmond, mentre Yor Briar sembra aver fatto amicizia con la misteriosa e inquietante madre di Damian. Eppure, ancora nulla si è smosso a favore dell'operazione.

Sul fronte amoroso, invece, la relazione tra Loid e Yor è sempre abbastanza distante, con i due che non si sono ancora scambiati un bacio. Insomma, con tutte le sottotrame ancora bloccate, al momento Spy x Family è lontano dall'epilogo. Anzi, il manga di Tatsuya Endo sembra essere essere ad appena un terzo della sua storia.