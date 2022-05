Spy x Family, la quinta puntata continua a far discutere i fan

A distanza di una settimana dall'uscita, con il sesto episodio di Spy x Family già rilasciato su Crunchyroll, la quinta puntata della spy comedy di Tatsuya Endo continua a far discutere. Sul web, alcuni utenti hanno infatti espresso il loro disappunto per i contenuti e per come gli eventi sono stati gestiti.

Il portale giapponese Myjitsu ha pubblicato un articolo sottolineando le aspre critiche ricevute da Spy x Family 1x05. Stando a quanto riportato, parte dell'utenza si è lamentata per il modo in cui CloverWorks e WIT Studio hanno gestito gli eventi all'interno del castello. A questi, è stata data troppa importanza rispetto a quanto visto nella controparte manga.

Nel video speciale di Spy x Family, Anya chiede a suo papà Loid di ricreare una puntata del suo show preferito, Bondman. Per accontentare sua figlia, grazie all'aiuto di Frankie e dell'agenzia WISE, Twilight affitta un castello e sfida i suoi colleghi. La principessa Anya, infine, viene tratta in salvo dalle grinfie della malvagia e ubriaca strega Yor.

I fan, sul web, si sono lamentati del fatto che questa storiella è stata estesa con contenuti originali, così da coprire addirittura quasi un intero episodio. Nel manga, invece, questa sezione viene sviluppata in appena otto pagine.

A queste critiche, si sono avvicendate anche commenti positivi. Difatti, le animazioni messe in scena dai due studi sono state eccellenti, così come la regia e il design degne di una versione cinematografica. Tuttavia, all'utenza incontentabile proprio non è andata giù l'alta percentuale di Anime Original Content (contenuti creati appositamente per l'anime). E voi, cosa ne pensate della faccenda, avete apprezzato la puntata oppure anche voi avete notato un calo nel ritmo?