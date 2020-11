Spy x Family da record con 6 milioni di copie stampate, il manga sta per uscire in Italia

Spy x Family, il manga del 2019 di Testuya Endo, ha raddoppiato il numero di copie in circolazione in appena quattro mesi, segnando un clamoroso incremento nelle vendite nonostante la mancanza di un adattamento anime e la concorrenza di diverse opere di qualità, tra cui Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ONE PIECE, My Hero Academia e Chainsaw Man.

Secondo fonti ufficiali, il manga ha infranto il muro delle 6 milioni di copie in circolazione lo scorso 30 settembre, e dovrebbe aggiungere un altro milione al totale prima della fine dell'anno. Con un possibile adattamento anime previsto per il 2022 e appena cinque Volumi stampati, il manga ha registrato il secondo miglior lancio per un'opera di Shueisha dopo Assassination Classroom e potrebbe puntare a prendersi la testa del classifiche entro un massimo di cinque anni.

Spy x Family conta, al momento, 36 capitoli pubblicati più due extra e tre capitoli brevi, inclusi alla fine di ogni Volume eccetto il primo. Il manga ha ricevuto un'accoglienza estremamente positiva ed ha vinto diversi premi, tra cui quello per "Manga dell'anno" ai Tsutaya Comics Award 2020 e ai Kono Manga ga Sugoi Awards 2020. L'opera arriverà in Italia il prossimo 5 novembre, e sarà distribuito da Planet Manga.

