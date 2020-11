Spy x Family: registrato anche il dominio, manca solo l'annuncio dell'anime?

Nonostante in occidente non si senta poi tanto parlare di Spy x Family, il manga di Tetsuya Endo è di certo uno dei più promettenti dell'attuale panorama editoriale nipponico. La serie, infatti, sta riscuotendo in Giappone un successo clamoroso che sembra stia per culminare nel tanto atteso adattamento anime.

Poco più di un mese separa i fan dall'inizio del Jump Festa 2021, l'evento più importante nei riguardi dell'editore nipponico. Tra il 19 e il 20 dicembre ci saranno interessanti novità per gli appassionati di anime e manga in quanto sono attesi diversi annunci importanti. Tra i titoli chiamati in causa, una delle prime file è occupata dal gioiellino di Endo sensei, Spy x Family, che godrà per l'occasione di un panel interamente dedicato.

Già da mesi si parla di un adattamento anime in dirittura d'arrivo, ma fino ad ora ancora nessuna conferma ufficiale è giunta alle nostre orecchie. Pare che comunque questa attesa sia destinata a finire a breve in quanto Shuiesha, nelle scorse ore, ha silenziosamente aperto un nuovo dominio, lo stesso rintracciabile tramite il link alla fonte. La dicitura del dominio non sembra lasciare spazio ad alcun dubbio, ma vi suggeriamo di tenere a freno l'entusiasmo fino al prossimo mese quando scopriremo davvero la reale identità di questo progetto in cantiere.

E voi, invece, attendete con ansia il debutto dell'anime di Spy x Family? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.