Spy x Family regna in Giappone: primo in classifica per tre mesi consecutivi

Nonostante la pausa estiva, l'anime di Spy x Family continua a far parlare di se e riscuotere successo. L'adattamento prodotto in collaborazione da WIT Studio e CloverWorks, è in cima alle classifiche giapponesi per il terzo mese di fila!

Spy x Family sta dominando le classifiche. Secondo i dati acquisiti da Video Research Ltd., le avventure della famiglia Forger sono state le più apprezzate dalle famiglie giapponesi per tutto il periodo di trasmissione della serie, ossia i mesi primaverili.

Da aprile, mese in cui ha fatto il suo debutto, fino a giugno, che ha segnato la fine del primo cour, Spy x Family è stato l'anime e il programma televisivo più visto in Giappone, servizi streaming e VOD compresi.

Stando alle analisi condotte, i numeri dell'adattamento sono da record. Spy x Family è stato l'anime più visto per ciascuna delle settimane di trasmissione dei suddetti tre mesi. In media, lo spettacolo ha attirato una media di 7,5 milioni di spettatori. Ogni settimana, più di cinque milioni di famiglie nipponiche si sono sintonizzate per visionare la trasmissione.

I risultati della prima parte della stagione 1 di Spy x Family sono dunque da capogiro, superando quelli di Kaguya-sama: Love is War 3 e The Rising of the Shield Hero. Bisogna poi considerare la ripartizione demografica degli spettatori. Spy x Family è stato il programma più visto in streaming tra adolescenti e adulti compresi tra una età che va dai 20 ai 60 anni.