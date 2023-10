Spy x Family riceverà una serie live-action? Parla lo showrunner di One Piece Netflix

Dopo l'uscita del One Piece di Netflix, che ha ricevuto in pochissimo tempo un enorme successo, i fan degli anime avevano già aperto le scommesse su quale serie avrebbe ricevuto un live-action in proprio onore. Secondo lo showrunner della nota serie Netflix, non ci sono dubbi: Spy x Family merita di essere trasportato in live-action!

Steven Maeda, lo showrunner del One Piece di Netflix, ha preso in considerazione diverse serie anime per poterle adattare in live-action. Come ha rivelato durante un'intervista per Comicbook, il produttore e sceneggiatore statunitense ama dal profondo del suo cuore Spy x Family. Alla domanda specifica riguardo l'opera ideata da Tatsuya Endo, Maeda ha risposto così:

"Adoro così tanto Spy Family. È semplicemente meraviglioso", ha rivelato. "È divertente che tu ne abbia parlato. È da un po' che seguo Spy Family."

Al momento non ci sono piani per Spy x Family in live-action, ma sicuramente Maeda sta già valutando quale anime o manga trasportare in serie tv, con personaggi reali. Il noto produttore è un grande appassionato dell'industria giapponese e, sempre durante quest'intervista, ha raccontato il suo punto di vista sugli anime e i manga.

"Penso che ci siano così tante storie meravigliose", ha continuato a raccontare Maeda. "Penso che sia stato difficile ottenere il crossover... [Gli anime] sono davvero un materiale di partenza eccezionale. Ci sono così tanti titoli fantastici di manga e anime là fuori che raccontano queste storie sbalorditive che semplicemente non sono stati sfruttati, per ora. Non tutte queste opere necessitano di una live-action, ma sarebbe fantastico vederne alcune."

L'opera di Tatsuya Endo potrebbe non ricevere una serie Netflix in suo onore per il momento, ma la seconda stagione di Spy x Family è alle porte ed è tutto pronto al suo debutto sugli schermi.