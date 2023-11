Spy x Family rilascia dei gadget unici nel loro genere: pronti a decorare le vostre case?

Spy x Family è pronta a rilasciare una nuova collezione, compresa di numerosi articoli da casa. Ovviamente, tutto a tema Anya, la meravigliosa bambina dai capelli rosa della Forger. La notizia è arrivata attraverso un sito web giapponese, che ha svelato alcuni pezzi di questa collaborazione speciale.

Infatti, Spy x Family ha collaborato con Afternoon Tea LIVING per rilasciare una magnifica collezione che i fan di Anya Forger ameranno sicuramente. Il set in questione include una vasta gamma di prodotti per la casa. Ovviamente, tutto decorato cdecorato con graziosi motivi legati a Loid, Yor, Anya e il cane di famiglia Bond.

L'ampia collezione comprende camicie, servizi da tè, tazze, thermos, asciugamani, portamonete, set di cancelleria e altri articoli per la casa assortiti. Com'e stato mostrato sul sito ufficiale di Afternoon Tea, questi articoli variano dal un prezzo di 990 yen, circa 6 euro, fino ad arrivare a 7.700 yen, circa 50 euro, e saranno in vendita a partire dal 6 dicembre.

Il set comprende gli oggetti decorati con quattro sottocategorie. La prima, chiamata "Home" presenta Loid, Yor Anya e Bond che si godono un bel tè insieme, mentre il tema "Town" mostra la piccola Anya mentre cavalca il suo cane Bond. "Closet" presenta Anya circondata da oggetti per la casa, come vestiti, telefoni o televisori e infine "Sweet" presenta Anya con torte, dolcini e tante altre grafiche del genere.

A sorpresa, il film di Natale Spy x Family Code White arriva in Italia al cinema con Crunchyroll. Al momento non c'è nessuna data certa, ma vi abbiamo lasciato alcune possibili ipotesi. Intanto, la seconda stagione di Spy x Family comincia un nuovo arco e, per l'occasione, è stato rilasciato un poster speciale.