Spy x Family: un rumor vuole l'anime in arrivo nel 2022

Con l'arrivo di Shonen Jump+, la casa editrice Shueisha si è lanciata in un nuovo mercato che ha permesso così ad alcuni autori di sfoderare storie diverse dal solito. Lo scorso anno la piattaforma digitale ha visto il lancio di Spy x Family, manga scritto e disegnato da Tatsuki Endo.

Sin da subito Spy x Family ha fatto breccia nel pubblico, rendendo virale la protagonista Anya e vincendo diversi premi tra cui il Kono Manga ga Sugoi 2019 e venendo candidati ad altri. I numeri di vendita di Spy x Family sono alti e tutto ciò con una popolarità sempre più crescente. Non è un caso quindi se è uno dei nomi più papabili per ricevere un anime.

E sembra che una trasposizione animata sia davvero in lavorazione, almeno secondo un rumor lanciato da YonkouProductions e Somoskudasai. Secondo i primi dettagli, l'anime di Spy x Family arriverà nel 2022 data la ancora gioventù del manga e naturalmente altre informazioni sulla produzione, tra studio, cast e staff che ci lavorerà, saranno rimandati a tempo debito.

Il rumor può non giungere inatteso per alcuni, dato che è più una questione di quando che di se. In attesa di un annuncio ufficiale per l'anime di Spy x Family, non possiamo fare altro che consigliarvi id leggere il manga disponibile gratuitamente su MangaPlus.