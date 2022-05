Spy x Family: il primo giorno di scuola nell'anteprima del sesto episodio

Nei primi cinque episodi dell'adattamento anime, gli spettatori hanno visto l'agente Twilight infiltrarsi nella nazione di Ostania, assumere l'identità fittizia di Loid Forger e mettere su famiglia adottando Anya e sposando Yor. Nella sesta puntata di Spy x Family, la missione viene affidata alla piccola telepate.

La prova d'ammissione è stata superata in Spy x Family 1x05. Anya è ufficialmente una studentessa dell'Eden College, dove nel corso del prossimo episodio muoverà i primi passi. Il destino dell'incarico di papà Loid è nelle sue mani.

Ad Anya, viene raccomandato di stringere amicizia con Damian Desmond, figlio dell'illustre, schivo leader politico Donovan Desmond, la preda di Twilight. Tuttavia, l'Eden College è un istituto riservato a bambini alto locati, che hanno modi di fare ben diversi da quelli umili di Anya. Riuscirà la piccola Forger ad ambientarsi e rispettare le aspettative di suo padre?

Nell'anteprima del sesto episodio, intitolato "The Friendship Scheme" vediamo Anya muovere i suoi primi passi alla Eden, dove farà la conoscenza dei suoi nuovi compagni di classe, tra cui anche Damian. All'interno dell'accademia, Anya ci delizierà con una delle sue mimiche facciali tanto amate dai fan di Spy x Family. L'appuntamento con l'anime è fissato per sabato 14 maggio in simulcast su Crunchyroll.