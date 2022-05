Spy x Family: le scuse di Anya in una delle scene più emozionanti dell'opera

L’anime di Spy x Family continua a divertire ed emozionare la community a ogni nuova puntata rilasciata. Questa volta, la serie prodotta da WIT Studio e CloverWorks ha adattato una delle scene più dolci riguardanti il personaggio di Anya.

Dopo il fallimentare e disastroso primo giorno di scuola, in Spy x Family 1x07 parte una missione di pace. Papà Loid, vuole che Anya chieda scusa a Damian Desmond, compagno di classe a cui la bambina ha sferrato un pugno in faccia.

Damian, doveva essere la chiave che avrebbe dovuto portare Twilight a incontrare la sua preda Donovan, ma a causa del gesto violento di Anya, questa possibilità è sfumata. La bambina, grazie alle sue abilità telepatiche, sa quanto andare d’accordo con Damian sia importante per suo padre e quando torna all’Eden College, tenta in tutti i modi di scusarsi. Nonostante gli impedimenti di Becky, infine Anya riesce a parlare con Damian. Non è la prima volta che il pianto di Anya commuove i fan di Spy x Family, ma questa scena, in cui la piccola Forger apre il suo cuore, ha conquistato la community.

Mentre tenta di chiedere scusa a Damian, Anya ascolta i pensieri dei suoi due inseparabili amici, che la riempiono di cattiverie. Oltre a scusarsi per il pugno, la dolce Anya, in lacrime, si scusa anche per le sue gambette corte. E voi, che reazione avete avuto a questa scena?