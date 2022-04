Spy x Family, la seconda puntata è su Crunchyroll: la famiglia Forger al completo

La premiere di Spy x Family ha conquistato il pubblico, incuriosendo per i prossimi avvenimenti. La seconda puntata dell’adattamento anime della spy comedy di Tatsuya Endo ha fatto il suo debutto su Curnchyroll: sarà riuscita a confermare le prime, buone impressioni?

In questo nuovo appuntamento con la serie regina del palinsesto primaverile 2022, facciamo la conoscenza di una nuova protagonista. Yor Briar è una bellissima ragazza con un lavoro statale. Tuttavia, è ancora scapola e le sue colleghe sono preoccupate del fatto che sia in realtà una spia. Quando riceve una chiamata da suo fratello, anche questo si mostra fortemente in ansia.

Quando cala la luce del sole, Yor mostra la sua vera professione: ella è in realtà un sicario infallibile. Conosciuta con il soprannome di Thorn Princess, è una assassina perfetta che non lascia traccia alcuna. Il suo mestiere è però messo in pericolo dalla sua vita quotidiana. Yor ha bisogno di un fidanzato sotto copertura.

Quando si reca da una sarta per riparare il suo unico vestito elegante, si imbatte in Loid. Nella seconda puntata di Spy x Family Twilight fa un dolce incontro. Leggendo i pensieri di suo “padre” e della bella Yor, Anya cerca di favorire un loro incontro. Infine, i due si scambiano un favore reciproco. Loid accompagnerà Yor a un appuntamento “messa in scena”, mentre Yor presenzierà alla riunione con i genitori dell’Istituto Eden.

Dopo diverse, divertenti peripezie, Yor e Loid rinnovano la loro promessa facendo giuramento di matrimonio. L’improvvisata famiglia Forger è ora al completo.