Spy x Family: la seconda stagione dell'anime verrà annunciata al Jump Festa?

L'anime di Spy x Family si sta confermando come uno dei più grandi successi dell'anno. Dopo aver conquistato il palinsesto primaverile, la cavalcata vincente dell'adattamento dell'opera di Tatsuya Endo sta proseguendo anche nel corso di questa stagione. Grandi novità potrebbero arrivare a breve?

Nemmeno un palinsesto che include titoli di grosso calibro come Bleach: Thousand-Year Blood War e Chainsaw Man sta fermando la corsa di Anya Forger. Il secondo cour di Spy x Family è infatti tra i programmi più apprezzati della TV giapponese.

Alla fine di questa seconda parte mancano tuttavia solamente pochi episodi e i fan sono tormentati al solo pensiero. Quando tornerà Spy x Family? Con il cour 2 dell'anime ancora in corso d'opera, WIT Studio e CloverWorks non hanno ancora accennato alcunché su una seconda stagione. Visti i numeri che l'anime sta ottenendo è tuttavia praticamente sicura la produzione. Novità in merito potrebbero arrivare al Jump Festa 2023.

La schedule del Jump Festa 2023 prevede un super stage dedicato a Spy x Family. Questo si terrà domenica 18 dicembre, quando l'anime sarà giunto al penultimo appuntamento. Che sia il Jump Festa il teatro per l'annuncio della Stagione 2 dell'anime di Spy x Family? L'evento ospiterà i doppiatori originali della famiglia Forger e secondo le informazioni anticipate il panel durerà circa 40 minuti, per cui quasi sicuramente ci sarà qualche cenno sulla produzione della seconda stagione. In attesa di certezze, Spy x Family è il manga migliore dell'anno.

Considerando il ritmo con cui l'anime procede nell'adattare il manga, WIT Studio e CloverWorks hanno abbastanza materiale da cui poter attingere per la produzione di Spy x Family 2, soprattutto considerando che anche questa seconda stagione potrebbe essere divisa in cour. Secondo voi ci saranno davvero novità, oppure bisognerà attendere la fine della serie in corso?