Spy x Family: la seconda stagione si mostra con un trailer! Anya tornerà presto

Spy x Family, con il debutto della serie anime lo scorso anno, ha intrattenuto gli spettatori con una storia che ha saputo mischiare alla perfezione commedia e azione, due generi apparentemente lontani fra loro. Il debutto della seconda stagione è prevista per il 7 ottobre e, per l'occasione, è stato rilasciato un trailer.

Quando un manga viene pubblicato sullo Shonen Jump di Shueisha, è quasi certo che riceva un adattamento anime. Così è stato per l'opera di Tatsuya Endo che dopo quattro anni dal suo primo debutto, avvenuto nel 2019, è riuscito ad ottenere un enorme successo e vendite record.

La seconda stagione continua da dove la prima parte della serie si è conclusa. Abbiamo visto precedentemente la spia Twilight dover creare una famiglia fittizia per mettersi in contatto con l'obiettivo della propria missione top-secret, il leader Donovan Desmond che potrebbe mettere al repentaglio la pace delle due nazioni principali dell'opera.

Ed è così che Twilight ha adottato la bambina Anya, che a sua insaputa è in realtà una telepate, e ha sposato la dolce Yor Briar, sicaria di talento. Questo particolare trio comincia a comportarsi a tutti gli effetti come una famiglia affiatata sebbene non abbiano alcun tipo di legame reale fra loro.

La prima stagione termina con il raggiungimento del primo obiettivo di Loid, riuscendo ad iscrivere Anya alla Eden Academy ed essersi messo finalmente in contatto con Donovan Desmond. Con i prossimi episodi riusciremo a comprendere a che punto è arrivato Twilight con la propria Operazione Strix.

Prima del debutto della seconda stagione sarebbe bene ripassare tutte le sottotrame di Spy x Family. Nonostante la semplicità di questo spettacolo potrebbero esserci alcuni punti fondamentali che il pubblico ha tralasciato durante questa lunga pausa.

L'esordio di Spy x Family 2 è molto vicino e i fan non vedono l'ora di potersi godere le nuove avventure della famiglia Forger.