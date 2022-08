Spy x Family, il secondo cour è dietro l'angolo? Annuncio a breve, secondo i leak

Nemmeno il tempo di perdere la testa della classifica dei più visti in Giappone in favore di Kingdom che Spy x Family potrebbe presto bussare alla porta per riprendersi il suo scettro. Stando ad alcuni leak, infatti, l'annuncio del secondo cour dell'adattamento della spy comedy di Tatsuya Endo è dietro l'angolo.

Dopo aver conquistato il palinsesto primaverile ed essersi concesso una pausa per quello estivo, l'anime di Spy x Family sarebbe pronto a fare il suo grandioso ritorno in scena. Secondo i più affidabili leaker della rete, infatti, l'annuncio del secondo cour sarebbe più vicino di quel che ci si potrebbe aspettare.

La data suggerita per le attese novità pare essere il 28 agosto, giorno in cui dovrebbero arrivare maggiori dettagli e una locandina promozionale sul secondo cour di Spy x Family. Durante l'evento, potrebbe anche essere rivelata la data di uscita della seconda parte della prima stagione dell'adattamento animato prodotto da WIT Studio e CloverWorks. Tenendo presente che l'anime farà parte dei palinsesti autunnali, la premiere dovrebbe essere prevista per il mese di ottobre.

Questa volta però Spy x Family non sarà il grande debuttante, come invece avvenuto in primavera, ma dovrà giocare contro rivali del calibro di Chainsaw Man, Bleach o Mob Psycho 100. La famiglia Forger saprà riconfermarsi?