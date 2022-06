Spy x Family: Shirogane crea uno splendido cosplay di Yor Forger, la principessa di spine

La famiglia Forger è una famiglia felice. Il padre, Loid, è uno psichiatra di successo amato da molte persone e che lavora in ospedale, aiutando pazienti di ogni tipo. La moglie, Yor, è una donna nel fiore degli anni e che lavora come dipendente al municipio di Berlint. Infine c'è la figlia, Anya, una bambina iscritta alla prestigiosa scuola Eden.

La famiglia di Spy x Family sembra quindi una famiglia come le altre, ma niente è come sembra. Loid è una spia di professione che sta cercando di sventare una guerra tra Ostania e Westalia e, per questa operazione, ha adottato la telepate - a sua insaputa - Anya. Per completare il tutto era necessario l'inserimento di una figura materna. È stata scelta Yor Briar, una donna che in realtà è un'assassina su commissione.

Yor ha mostrato il suo lato oscuro in Spy x Family diverse volte, facendo notare una forza fuori dal comune e capacità sovrumane. La sua identità da Principessa di Spine è sconosciuta a quasi tutti, con le sue vittime che muoiono appena la vedono. Forse avrà un effetto simile questo cosplay di Yor Forger in versione assassina creato da Shirogane-sama, la popolare cosplayer russa.

