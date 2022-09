Spy x Family: il significato dei nomi in codice di Loid e Yor

Di giorno, due bravi genitori ligi al dovere. Di notte, agente segreto e assassina. Questa, è la vita di Loid e Yor Forger di Spy x Family, conosciuti anche con il nome in codice di Twilight e Thorn Princess. Vi siete mai chiesti quale sia il vero significato di questi appellativi? Essi, sono molto più profondi di quanto pensiate.

In attesa del primo episodio della seconda parte di Spy x Family, scopriamo alcuni segreti sulla serie. Il nome in codice di Loid Forger è Twilight, o Tasogare in giapponese. La parola inglese, si riferisce ai raggi di luce che si possono notare nel cielo quando il sole tramonta. Ciò, è un chiaro riferimento al sogno di Loid di portare la pace in un mondo oscuro fatto di guerre e d’intrighi politici.

Tuttavia, in giapponese il termine tasogare è un’espressione che significa letteralmente “chi è quello?”. Loid, è infatti l’uomo dai mille volti, una spia esperta, un maestro dei travestimenti di cui nessuno conosce la vera identità. Il cognome Forger, infine, supporta la sua identità irriconoscibile. La parola inglese forger, infatti, si traduce in italiano come “falsario”.

Per quanto riguarda Yor, lei è conosciuta come la Thorn Princess, o Ibara-hime in giapponese. L’ibara, è un cespuglio di rose selvatiche spinose, mentre la parola hime corrisponde a principessa o giovane donna nobile. Dunque, il nome in codice di Yor corrisponde perfettamente alla sua personalità, dolce, femminile ed elegante, ma anche temibile e spietata. Qui, un cosplay di Spy x Family di Yor assassina. I nomi in codice dei due personaggi, dunque, non sono stati lasciati al caso dall’autore Tatsuya Endo. E voi conoscevate il segreto dietro questi nomi in codice?