Spy x Family: le sottotrame da ripassare prima che l'anime ricominci!

Spy x Family è uno spettacolo relativamente recente che sta ancora guadagnando nuovi fan. Gli elementi di spionaggio e paranormali di questo popolare anime attirano il suo vasto pubblico, ma sollevano anche molte domande che i nuovi fan potrebbero avere sullo spettacolo.

Spy x Family è principalmente una commedia, ma ci sono molti aspetti dell'ambientazione e della storia che hanno sfumature più profonde e oscure di cui alcuni fan potrebbero non essere consapevoli.

Il conflitto centrale di Spy x Family è la tensione tra i paesi di Westalis e Ostania. Sebbene siano piuttosto simili, Westalis e Ostania hanno idee diverse su come dovrebbe essere il governo. Tutti i fan che trovano familiare questo conflitto avrebbero ragione nel pensare che Ostania e Westalis siano basate sulla Germania dell'Est e dell'Ovest.

Non è un segreto per nessun fan di Spy x Family che la famiglia Forger non sia una vera famiglia. Tuttavia, il loro nome "Forger", ossia Falsari, è un riferimento sfacciato alle loro false identità.

Twilight è una delle spie più rispettabili al mondo. Nessuno riesce a catturarlo a causa dei suoi camaleontici travestimenti e delle sue impressionanti abilità. Tuttavia, uno dei peggiori effetti collaterali del grande impegno di Twilight è che sembra non ricordare il suo vero nome.

Uno dei più grandi misteri che deve ancora essere risolto è come Anya abbia ottenuto i suoi poteri. Le sue capacità telepatiche devono ancora essere spiegate adeguatamente, ma gli spettatori alla fine ottengono un indizio quando incontrano il futuro animale domestico dei Forger, Bond.

Loid, Yor e Anya Forger non sono gli unici nella loro nuova famiglia ad avere occupazioni e talenti segreti. Anche se ha solo 20 anni, Yuri Briar, il fratello di Yor, è un funzionario di alto rango del Servizio di Sicurezza dello Stato di Ostania che potrebbe dare del filo da torcere a Loid.

I vari membri del WISE hanno tutti nomi speciali con cui si chiamano tra loro e lavorano sul campo sembrano portare nomi con orari diversi della giornata. Il nome dell'agente di Loid Forger è Twilight . Il nome dell'agente del suo collega Frost è Nightfall. C'è anche un personaggio che si fa chiamare "Daybreak", l'arcinemico di Twilight. Anche se non è un agente sanzionato da WISE, segue comunque le loro linee guida sulla denominazione.

Uno dei tanti motivi per cui Twilight è diventato una spia è stata la sua esperienza con la guerra. I fan ancora non conoscono una grande parte del suo passato, ma sanno che è rimasto orfano dell'ultima guerra tra Westal e Ostan. Questo tragico incidente ha portato Twilight a giurare di proteggere tutti gli altri bambini dal sperimentare la stessa solitudine e dolore che ha vissuto lui.

Westalis e Ostania potrebbero essere i due paesi più in conflitto, ma ci sono anche altri paesi nel mondo di Spy x Family, fra cui l'Ungheria e la Nortica.

Durante l'era sovietica, il KGB era noto per detenere e interrogare persone che pensavano potessero nutrire sentimenti antisovietici. Il governo ha avviato una caccia all'uomo che ha tolto la vita a molte persone innocenti e distrutto i mezzi di sussistenza di altri. Questo fenomeno può essere riscontrato anche in Spy x Family