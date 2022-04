Spy x Family, una splendida illustrazione crossover con Kaguya-sama spopola su Twitter

Due degli anime che stanno facendo più parlare di sé in questa stagione primaverile 2022 sono Spy x Family e Kaguya-sama: Love is War. La storia della spia Twilight e della sua famiglia ha colpito da subito tutti gli spettatori con la prima stagione, mentre Kaguya-sama, arrivato alla terza stagione, contava già un buon numero di seguaci.

Nonostante le polemiche su Spy x Family, la produzione di CloverWorks e Wit Studio ha stupito per le animazioni, veramente ben realizzate. Inoltre, la piccola Anya è subito diventata l'idolo dei fan, grazie alla sua simpatia contagiosa. Kaguya-sama: Love is War ha invece ripreso le avventure di Kaguya e Miyuki da dove si erano interrotte, lasciando i fan con il fiato sospeso.

L'artista @Eufoniuz1026, evidentemente fan di entrambi gli anime, ha realizzato un'illustrazione crossover tra Spy x Family e Kaguya-sama. Come possiamo vedere nel suo tweet, Kaguya prende i panni di Yor Forger, Miyuki quelli di Loyd e Chika quelli della piccola Anya, con tanto di pacchetto di noccioline in mano. Vicino a loro uno splendido cagnolone che indossa un papillon.

Spy x Family è già stato protagonista di un crossover con Attack On Titan, che ha divertito moltissimo la community. Inoltre, la serie comedy e anche Kaguya-sama: Love is War sono disponibili su Crunchyroll, con un nuovo episodio in uscita ogni settimana.