Spy x Family, spunta un video dei cosplay di Anya e Yor in sella a uno scooter

Il successo dell'anime di Spy x Family, dopo soli 7 episodi, è a dir poco incredibile. In tutto il web spopolano immagini e video della serie, che stanno ricevendo molti apprezzamenti. La produzione di Wit Studio e CloverWorks basata sul manga di Tatsuya Endo ha dato vita a due personaggi animati come Anya e Yor Forger, ormai idoli delle folle.

Inutile dire che alle fiere di tutto il mondo i cosplay dei personaggi di Spy x Family vanno ora per la maggiore. Le creazioni dei cosplayer vengono poi condivise sui social, come lo splendido cosplay di Yor in abiti casual pubblicato su Twitter. Anche i travestimenti dedicati alla piccola Anya non sono mancati, anche se il personaggio sembra sempre leggermente "cresciuto".

Un brevissimo video pubblicato online, dalla durata di circa due secondi, vede protagonisti i cosplay di Anya e Yor di Spy x Family in sella a uno scooter. Come possiamo vedere dal tweet di @somoskudasai in fondo alla notizia, il video è registrato da un cellulare su un incrocio stradale, con i due cosplay ripresi di spalle mentre si allontanano. Stranamente, è il cosplay di Anya a guidare, mentre Yor è seduta dietro di lei.

Sconosciuto per ora l'autore del video, anche se ci piacerebbe sicuramente saperne di più su questi due cosplay. Ma soprattutto, apprezzeremmo molto sapere che fine ha fatto Twilight, alias Loid Forger, protagonista con i suoi messaggi subliminali di Spy x Family 1x07, disponibile su Crunchyroll.