Spy x Family stagione 2: nuovo arco narrativo con un poster inedito

Spy x Family si appresta finalmente a dare il via al primo arco narrativo della seconda stagione. La saga in questione s'intitola "Cruise Adventure Arc" e vedrà per la prima volta il personaggio di Yor Briar impegnata in un'importante missione.

Gli scorsi episodi, oltre a mostrare Anya in versione Super Saiyan in Spy x Family 2, si sono principalmente focalizzasi sull'introdurre nuovamente gli spettatori ai personaggi principali: la famiglia Forger, il cane Bond e il piccolo Damian Desmond.

Il poster promozionale, pubblicato su X dal profilo ufficiale di Spy x Family, anticipa quello che vedranno gli spettatori nell'episodio 30. Loid, alias Twilight, Yor e Anya indossano tutti degli abiti di lusso e, alle loro spalle, si possono intravedere anche alcuni nuovi personaggi.

In questo nuovo arco narrativo, i Forger s'imbarcheranno in una crociera di lusso per una nuova missione che vedrà al centro Yor Briar nel suo lavoro da assassina. E' la prima volta che la serie mette in mostra il lavoro da sicaria della dolce mamma della "famiglia", ma questa volta dovrà proteggere un cliente. L'episodio 30 di Spy x Family s'intitola Operazione espatrio e, come sempre, potrà essere visto su Crunchyroll.

Alcuni giorni fa sono arrivate anche ulteriori notizie circa il nuovo film di Natale intitolato Spy x Family Code White. In vista delle vacanze invernali, tutti i componenti della famiglia Forger hanno ricevuto il loro makeover speciale (sì, questo vale anche per Bond!).