Spy x Family, la stagione 2 ha una data di uscita: l'esordio è molto vicino

Settembre sarà il mese finale per tanti anime. Escludendo quelli in corso da tempo come ONE PIECE e altri, oppure gli anime che dureranno più di una stagione come Jujutsu Kaisen, si metterà la parola fine a tanti progetti, ma questi lasceranno spazio a nuovi anime. A ottobre ci sarà una ventata d'aria nuova, a partire da Spy x Family stagione 2.

In autunno partiranno anime importanti come Tokyo Revengers e, per l'appunto, la seconda stagione di uno degli anime comici più belli degli ultimi tempi. Divertente e semplice, ma anche con una sua profondità, Spy x Family ha intrattenuto molto con la prima stagione e si è guadagnato velocemente un rinnovo, e non solo. Mentre proseguono i lavori per il film Spy x Family CODE: White, previsto per dicembre, continua la promozione della seconda stagione dell'anime.

Sono state pubblicate le nuove locandine di Spy x Family stagione 2, con un doppio volto rovesciato: la prima parte di questa locandina vede Anya nel suo ruolo di studentessa a tinte rosa, con tutti i suoi compagni di classe e la sua faccia più famosa; la seconda parte invece è più tetra e vede la bambina eccitata con tutto il mondo di spie e assassini che le ruota attorno grazie al padre Loid e alla madre Yor.

In aggiunta, è stato comunicato che Spy x Family stagione 2 partirà precisamente dal 7 ottobre 2023, alle ore 23:00 in Giappone. La serie verrà poi trasmessa anche su Crunchyroll in simulcast con il fuso orario solito.