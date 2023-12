Spy x Family: la Stagione 2 delude le aspettative? Anya non brilla più come prima

Spy x Family è stato uno degli anime migliori del 2022. Chiave del successo fu non solo l'effetto novità, ma anche la splendida caratterizzazione dei protagonisti dell'opera, una su tutti la piccola Anya, fonte di meme e di momenti di dolcezza assoluti. Spy x Family 2 sta fallendo laddove la prima stagione si era imposta.

Dopo 25 puntate che gli appassionati hanno amato, ci saremmo aspettati che con la seconda stagione dell'adattamento il successo si sarebbe ripetuto. Eppure, per quanto buono sia, Spy x Family 2 non sta riuscendo a rispettare le elevatissime aspettative del pubblico. Le ragioni per cui la serie firmata WIT Studio x CloverWorks non sta riuscendo a raggiungere la popolarità della stagione introduttiva sono chiare.

Spy x Family 2 è uno degli anime migliori della stagione autunnale 2023, ma siamo ben lontani dal rumore che l'anime fece con le prime puntate. Ci sono due fattori chiave per cui ciò sta accadendo e il primo è da attribuire agli eccessivi omake.

Gli omake sono delle storie "extra" di breve durata che vengono utilizzate per mettere insieme i vari archi narrativi di cui l'opera si compone. Ognuno di questi ha uno svolgimento a sé stante e che non porta avanti la trama principale in alcun modo. Se questi contenuti possono andare bene nel manga, per quanto riguarda l'anime spezzano eccessivamente la trama non permettendo una narrazione lineare. La storia di Spy x Family 2 è inizialmente troppo discontinua, almeno fino all'arco della crociera, in cui per l'appunto viene risolto questo problema.

Seconda ragione per cui Spy x Family 2 non riesce a replicare l'incredibile successo ottenuto in precedenza risiede nei contenuti limitati da cui la serie può attingere. Con 25 puntate, la prima stagione dell'anime adattava i primi 38 capitoli sui 90 pubblicati. Spy x Family 2 non può spingersi troppo oltre, poiché andrebbe a superare il materiale originale di Tatsuya Endo. Il problema principale di ciò è che dei 12 episodi totali di cui si compone questa stagione, oltre la metà degli episodi non contribuiscono allo sviluppo della missione principale.

Questa mancanza di contenuti potrebbe inoltre comportare un futuro lungo stop per l'anime. Che l'anime debba proseguire con contenuti originali? A ciò, il team di produzione ci ha già pensato. Spy x Family CODE: White porterà al cinema una storia inedita creata ad hoc per l'anime.Vi ricordiamo che il film di Spy x Family arriverà anche nei cinema italiani con Crunchyroll.