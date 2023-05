Spy x Family stagione 2: due nuovi poster per l'anime in versione comica e versione cool

Bastò la prima puntata su Crunchyroll per capire che Spy x Family sarebbe andato incontro a un brillante successo. La bizzarra famiglia messa su dall'agente Twilight per la missione Stryx ha colpito subito tutti gli spettatori: le dinamiche innestate dalla telepate Anya, l'assassina Yor e la spia Loid sono divertenti ed efficaci.

Divisa in due parti trasmesse in periodi distanti tra loro, la prima stagione di Spy x Family è stata un successo. E non soltanto in Giappone, dove da tempo ormai il manga è uno dei più venduti e di gadget della famigliola ce ne sono a bizzeffe, ma anche del resto del mondo, confermato dal fatto che Spy x Family ha superato Demon Slayer e tutti gli altri anime nelle classifiche delle serie più viste in streaming. Un risultato eccezionale per un nuovo arrivato che sicuramente si manifesterà anche con la seconda stagione.

I prossimi episodi sono però ancora lontani: non arriveranno prima della fine del 2023, nell'ultima stagione disponibile, quella autunnale. Ciononostante, sono state rivelate due nuove key visual di Spy x Family. La famiglia Forger ritorna in due versioni completamente contrastanti tra loro, come si può vedere nelle due immagini in basso, pubblicate dall'account Twitter ufficiale della serie. La prima immagine di Spy x Family è versione cool, con uno sfondo verdino che presenta il gruppo di protagonisti visti in chiave seria; la seconda immagine invece è molto più simpatica e solare e vede i protagonisti di Spy x Family in chiave comica, con uno sfondo arancione e Anya sempre al centro.

Siete pronti per le prossime avventure di questa famiglia in cui ogni membro nasconde un segreto diverso e tenta di tenerlo nascosto agli altri?