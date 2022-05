Spy x Family: la nuova statuetta erotica di Yor diventa virale in rete

Ormai è noto a tutti che Spy x Family è diventato virale. Se il manga già aveva fatto proseliti nel corso degli ultimi anni di pubblicazione, l'anime è riuscito a moltiplicare ulteriormente la popolarità della storia di Tatsuki Endo. I personaggi che ha tratteggiato l'autore sono riusciti a fare breccia immediatamente, con davvero pochi episodi.

Dal Giappone alle Filippine, Spy x Family ha conquistato tutti e quindi sta nascendo un fiorente franchise. Ovviamente non può mancare il merchandising con tutte le statuine ed action figure allegate. Atlas Studio ha deciso di pensare una statuetta di Yor, vestita con i suoi panni da assassina. Potrà quindi arrivare sui vostri scaffali con l'ago che usa per uccidere le sue vittime, i capelli neri acconciati come di consueto e un abito nero.

C'è però un modo per far sparire l'abito nero, con Atlas Studio che ha quindi deciso di creare una statuetta di Yor completamente nuda. Inevitabilmente, questa notizia - resa pubblica proprio dallo studio - ha reso virale questa produzione. In basso potete osservare nella galleria le due versioni della statuetta a tema Spy x Family, ovviamente con le censure del caso.

La statuetta sarà disponibile nei prossimi mesi, entro la fine del 2022, a un prezzo di circa 220 euro. Intanto sono sempre più frequenti i cosplay di Yor in rete.