Spy x Family e Street Fighter 6: Yor sfida l'iconica Chun-Li

Il canale YouTube ufficiale di PlayStation ha pubblicato un video di Yor Forger, la moglie e sicario della famiglia di Spy x Family, che combatte contro Chun-Li, l'iconica combattente di Street Fighter 6. Il video è stato pubblicato per pubblicizzare la collaborazione tra il gioco della Capcom e il film anime Spy x Family Code: White.

Il video mostra Yor Forger e Chun-Li che si affrontano sul palco della Suval'hal Arena. Le due combattenti sembrano essere alla pari, scambiandosi calci e pugni con grande abilità. Al termine dello scontro viene rivelata la data dell'evento speciale nella quale i giocatori di Street Fighter 6 potranno scaricare alcuni contenuti inediti del film Spy x Family Code: White, in uscita nelle sale giapponesi il 22 dicembre.

Spy x Family Code: White è un film anime originale basato sul manga di Tatsuya Endo. La storia segue la famiglia Forger la quale è composta da un agente segreto, un sicario e una bambina telepate. In Italia Spy x Family Code: White sarà distribuito da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment. La storia, per quanto inedita, è stata scritta dal creatore della serie, quindi si può considerare canonica a tutti gli effetti.

Dopo essere entrata in azione nel trailer di Spy x Family Code: White, Yor Forger si è ritrovata a doversi scontrare con una combattente di altissimo livello come Chun-Li. Il video non rivela quali saranno i contenuti scaricabili che saranno inclusi in Street Fighter 6, tuttavia è possibile che i fan possano giocare con Yor Forger nel gioco.

Se la moglie di Loid Forger dovesse diventare un combattente di Street Fighter sarebbe la prima volta che un personaggio di un anime entra a far parte del videogioco della Capcom. Per scoprirlo, i fan dovranno aspettare l'inizio dell'evento speciale: il 9 gennaio 2024. L'evento dalla durata di un mese promette di regalare ai giocatori contenuti come nuove skin e oggetti a tema Spy x Family.

Cosa ne pensate di questa collaborazione? Vi piacerebbe poter vestire i panni di Yor in Street Fighter 6?